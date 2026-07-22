Bloomberg: Кремль не планирует возвращать занятые территории Украине

Российские власти больше не рассматривают возможность возвращения Украине каких-либо территорий, занятых российской армией, в рамках соглашения о завершении войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близких к Кремлю. По их словам, Москва теперь готова обсуждать лишь превращение части этих территорий в "буферные зоны".

Как утверждают собеседники агентства, позиция Кремля изменилась после того, как Москва сочла сорванными неформальные договорённости, достигнутые между Россией и США после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в августе 2025 года.

Два собеседника Bloomberg отмечают, что Минобороны России заверило Путина в возможности установить полный контроль над Донецкой областью до конца 2026 года. После этого Москва якобы рассчитывает вернуться к переговорам на более выгодных для себя условиях. При этом источник, близкий к российскому военному ведомству, сообщил агентству, что многие российские военные якобы считают такой срок нереалистичным и полагают, что полный захват области может может произойти не раньше 2027 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию Bloomberg "в большей степени спекуляцией", которую "не нужно воспринимать всерьёз". Он заявил, что условия Москвы для прекращения боевых действий остаются прежними.

После встречи Путина и Трампа на Аляске Москва требовала вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей и отказа Украины от вступления в НАТО. Взамен Россия, по данным СМИ, была готова заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях и вернуть Украине небольшие участки территорий, занятых российской армией в Сумской и Харьковской областях.

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