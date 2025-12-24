Bloomberg: крупнейший НПЗ Индии возобновил закупки российской нефти

Индийская компания Reliance возобновила закупки российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Утверждается, что Reliance закупает нефть по сниженной цене у неподсанкционных поставщиков и направляет ее на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре.

Reliance приостановила закупки российского топлива после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" в октябре. Помимо НПЗ в Джамнагаре мощностью 660 тысяч баррелей в сутки, который поставляет продукцию на внутренний рынок, компания Reliance управляет там же предприятием мощностью 700 тысяч баррелей в сутки, которое ориентировано на экспорт.