Bloomberg: крупнейший НПЗ Индии возобновил закупки российской нефти

Индийская компания Reliance возобновила закупки российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Утверждается, что Reliance закупает нефть по сниженной цене у неподсанкционных поставщиков и направляет ее на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре.

Reliance приостановила закупки российского топлива после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" в октябре. Помимо НПЗ в Джамнагаре мощностью 660 тысяч баррелей в сутки, который поставляет продукцию на внутренний рынок, компания Reliance управляет там же предприятием мощностью 700 тысяч баррелей в сутки, которое ориентировано на экспорт.

  • В конце октября агентство Reuters сообщило, что индийский нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp вновь начал закупать российскую нефть, но теперь только у компаний, не попавших под санкции.

