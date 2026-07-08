Bloomberg: НАТО хочет расширить сеть военных трубопроводов до Европы

Страны НАТО близки к заключению соглашения о расширении сети военных топливопроводов времён холодной войны в Восточную Европу и Турцию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, проект обсуждается уже несколько лет. Существующая система соединяет военные базы в странах Западной Европы и предназначена для бесперебойной доставки топлива в случае кризиса или вооружённого конфликта.

Как отмечает Bloomberg, необходимость расширения сети связана с опасениями, что существующей инфраструктуры будет недостаточно для обеспечения возможных масштабных военных операций у восточных границ НАТО. Сейчас многие страны восточного фланга альянса зависят от автомобильных и железнодорожных перевозок топлива, которые считаются более уязвимыми для перегрузок и атак.

По словам одного из собеседников агентства, стоимость проекта может составить около 30 миллиардов долларов, что сделает его крупнейшей инфраструктурной инвестицией в истории военного союза.