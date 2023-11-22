Bloomberg: план ЕС включает долгосрочную поддержку Киева

Агентство Bloomberg публикует подробности, содержащиеся в плане Европейского союза с обязательствами в сфере безопасности для Украины. Речь идёт о проекте решения Еврокомиссии, которое будет обсуждаться на саммите Евросоюза в декабре.

Документ включает механизм долгосрочной военной поддержки Украины, обучение украинских военных и помощь в развитии оборонной промышленности страны, сотрудничество в борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией, обмен разведывательными данными и спутниковыми снимками и поддержку энергетической и ядерной безопасности Украины. Гарантии также предусматривают помощь в проведении в Украине необходимых для вступления в ЕС реформ.

Со своей стороны Украина обязуется провести ряд реформ, чтобы доказать приверженность демократии, уважению прав человека и свободе слова. Киев должен поставить экономику на путь устойчивого развития, а также усилить демократический контроль над армией.

В документе отмечается, что помощь в поставках оружия будет по-прежнему осуществляться через так называемый Европейский фонд мира. Этот механизм позволяет станам Евросоюза возмещать расходы на вооружение Украины.

Ожидается, что послы государств – членов ЕС обсудят этот план уже на текущей неделе, а лидеры этих стран – в декабре.

В июле во время саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 договорились выработать ряд двусторонних гарантий безопасности для Украины, направленных на сдерживание возможной российской агрессии в будущем.

В начале августа Киев и Вашингтон начали переговоры о гарантиях безопасности для Украины. Позднее к ним присоединились Лондон и Париж. Украинская сторона выражала надежду, что первые соглашения получится заключить до конца года.

Между тем изначальный план ЕС выделить в течение четырёх лет 20 миллиардов евро на военные расходы Украины рискует быть сорванным, поскольку ряд стран - членов ЕС не смогли согласовать условия этого плана, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата из ЕС. Ранее об этом сообщал Reuters.

Кроме того, источник Bloomberg отметил, что выделение средств на поддержку Украины от имени Евросоюза блокирует Венгрия.

На этом фоне в Евросоюзе предложили согласовать выделение Киеву 5 миллиардов евро в следующем году с обязательством продолжить оказывать Украине помощь в будущем.