Bloomberg: премьер Индии отменил встречу с Путиным

Традиционный российско-индийский саммит в этом году не состоится. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил очную встречу с президентом Владимиром Путиным, которая должна была состояться в декабре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.
По словам одного из источников агентства, решение индийского премьера связано с войной в Украине, в частности – с российскими угрозами применить ядерное оружие.
Российско-индийский саммит проходил каждый год с начала 2000-х и был отменен лишь однажды, во время пандемии COVID-19 в 2020 году. В прошлом декабре Путин ради встречи с Моди посетил Индию – это была его первая поездка за пределы стран СНГ после начала пандемии.
Источники Bloomberg подчёркивают, что сама по себе отмена саммита не означает ухудшение отношений между Дели и Москвой, однако, по их словам, Моди считает, что встреча с российским президентом в настоящий момент не принесет ему выгод.
Bloomberg также цитирует не названного по имени российского чиновника, по словам которого, то, что саммит не состоится, стало понятно ещё в сентябре. Тогда на саммите ШОС в Узбекистане Моди заявил Путину, что нынешняя эпоха – "не эпоха войны", фактически прямо призвав его искать мира с Украиной.
Официальные представители обеих стран пока не комментировали сообщение.
Путин в последний раз высказывался о ядерном оружии 7 декабря. Он сказал, что Россия не намерена размахивать им, как бритвой, но при этом отказался полностью исключить возможность того, что Россия применит это оружие первой.
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