Bloomberg: Путин отказался сокращать военные расходы

Высокопоставленные чиновники Минфина и Центробанка России предупредили Владимира Путина, что нынешний уровень военных расходов ведет к опасному росту бюджетного дефицита. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, представители финансово-экономического блока предлагали сократить оборонные расходы, но Путин якобы поручил искать экономию в других статьях бюджета, не затрагивая военные нужды. Bloomberg называет это самым серьёзным признаком внутренних разногласий в российском руководстве с начала полномасштабной войны против Украины.

Минобороны и часть представителей Кремля, напротив, выступают за дополнительное финансирование армии. Они опасаются, что сокращение военных расходов ударит по экономике, поскольку многие предприятия зависят от оборонных заказов.

По оценке источников, дефицит бюджета Минобороны в 2026 году может достичь трёх триллионов рублей. При подготовке бюджета чиновники рассчитывали на завершение войны после переговоров Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске летом 2025 года. Это позволило бы снизить военные расходы во второй половине 2026 года, но эти ожидания не оправдались.

Ранее в мае британская газета Financial Times сообщала, что глава Минфина Антон Силуанов ещё в феврале направил в правительство письмо с предложением сократить расходы по всем статьям бюджета, кроме военных. Министр предлагал урезать траты почти на три триллиона рублей и предупреждал, что при неблагоприятном сценарии к 2028 году потребуется сокращение расходов больше чем на семь триллионов рублей.

Несмотря на рост мировых цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке, дополнительных доходов, по оценкам Bloomberg и Financial Times, недостаточно для покрытия растущих расходов на войну. Последняя редакция российского бюджета на 2026 год предусматривает дефицит в размере 3,8 триллиона рублей, но уже в первом квартале текущего года дефицит приблизился к шести триллионам – это худший показатель с начала войны.