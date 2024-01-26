Bloomberg: Путин послал США сигналы о готовности к переговорам

Президент России Владимир Путин подаёт Соединённым Штатам сигналы о своей готовности к переговорам о мире в Украине. При этом он готов согласиться за гарантии безопасности для этой страны и даже отказаться от требования её нейтралитета, но настаивает на том, что Россия не отдаст захваченные ей украинские территории, - утверждает со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, агентство Bloomberg. Агентство, как обычно в подобных материалах, не называет источники по имени.

По утверждению Bloomberg, Путин "непрямым путём" передал свои сигналы представителям США. Собеседники агентства в администрации Джо Байдена, однако, отметили, что не видят признаков того, что российский президент действительно серьёзно обдумывает возможность остановить войну. Агентство отмечает, что поступающие из Москвы сигналы могут преследовать целью углубить разногласия между Украиной и её союзниками по вопросу о дальнейшей стратегии в войне.

По словам российских собеседников агентства, Путин якобы готов рассмотреть возможность отказа от российского требования нейтралитета Украины или даже её невступления в НАТО - хотя именно потенциальное вступление Украины в НАТО было одним из официальных обоснований российского вторжения. При этом Путин настаивает на том, что не отдаст территорий Украины, занятых российскими войсками. Ранее Россия формально заявила об их аннексии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии для Bloomberg заявил, что для России главное достичь её целей, при этом от переговоров она не отказывается. В том же духе высказалась и представитель МИД Мария Захарова. Прямо никто из них публикацию Bloomberg не опроверг.

В Киеве её не комментировали. Украина официально настаивает на выводе российских войск со всей её международно признанной территории. В стране также официально действует запрет на переговоры лично с Путиным.

Это не первая публикация о том, что российский президент посылает некие сигналы США о готовности к мирным переговорам. Ранее о подобных сигналах писала The New York Times, в её материале речь шла о готовности Путина не к миру, а к "заморозке" конфликта. Публикации сходятся в том, что главным условием Путина является сохранение российского контроля над захваченными территориями. Об этом говорил и сам Путин, утверждая, что Россия не откажется от тех "завоеваний", которых добилась в Украине. При этом официальная риторика российских властей не меняется - они продолжают выдвигать по сути абстрактные требования "денацификации" и "демилитаризации", и при этом обвиняют в срыве мирных переговоров Украину.