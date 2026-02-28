Россия рассматривает возможность выхода из текущих мирных переговоров с Украиной с участием США, если Украина не согласится на территориальные уступки, которых добивается Москва. Об этом 28 февраля пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно этим аноннимным источникам, знакомым с ходом переговоров, российские официальные лица всё больше склоняются к мнению, что продолжать мирные переговоры под эгидой США с Украиной нет смысла, если Киев не согласится вывести войска из Донецкой области. Это остаётся главным российским требованием. При этом, как утверждается, Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина уступит.

По данным источника Bloomberg, Россия готова вывести свои войска из оккупированных ею частей Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также не будет настаивать на расширении контроля в Херсонской и Запорожской областях (всю их территорию, даже подконтрольную Украине, Москва считает российской - как и Донецкую и Луганскую области и Крым). Кроме того, по словам собеседника агентства, Россия согласится на мониторинг перемирия под руководством США и откажется от требования ограничить численность украинской армии. Будущее Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем России, всё ещё обсуждается.

По словам собеседников агентства, переговоры, запланированные на следующую неделю (ориентировочно 4-5 марта), будут иметь решающее значение, именно по их итогам станет ясно, смогут ли стороны продвинуться к реальному соглашению о прекращении войны или процесс зайдёт в тупик.

Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял, что переговоры, три раунда которых состоялись в этом году, подошли к критическому моменту - стороны или договорятся о мире, или продолжат воевать, прервав переговоры.

В Москве сообщение Bloomberg пока не комментировали, однако ранее в России неоднократно заявляли, что вывод украинских войск из Донбасса - это обязательное требование. При этом звучали и другие требования, о которых Bloomberg не упоминает. Президент Украины неоднократно говорил, что не передаст подконтрольные Украине территории под контроль России. Вывод украинских войск он называо теоретически возможным при условии, если Россия тоже отведёт свои войска в Донецкой области.