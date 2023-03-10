Власти Великобритании считают, что граждане России могут использовать зарегистрированные в Британии компании для отмывания доходов, полученных в том числе в связи с войной в Украине. Это утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как говорится в материале, общества с ограниченной ответственностью, принадлежащие иностранным гражданам, после официальной регистрации в Британии и внесения в торговый реестр этой страны крайне редко подвергаются налоговым проверкам. Как говорят источники Bloomberg в правоохранительных органах, сотни таких компаний, зарегистрированных гражданами разных стран, вероятно, используются в схемах отмывания денег или уклонения от уплаты налогов. В то время как Великобритания ввела широкомасштабные санкции против многих российских компаний и частных лиц после вторжения в Украину, финансовая система Британии по-прежнему пронизана подставными компаниями и другими непрозрачными структурами, - утверждается в расследовании.

Bloomberg пишет о компании, зарегистрированной в Лондоне (её название не приводится) как владелец зерновоза. Предположительно, это судно используется для вывоза зерна с оккупированных территорий Украины. Трое нынешних и бывших сотрудников компании являются гражданами России, и никакой реальной деятельности в Британии, как утверждается, она не ведёт. ЕС недавно обсуждал возможность введения санкций против компании, но так и не включил её в пакет.

Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, по тому же лондонскому адресу зарегистрированы ещё несколько компаний, их учредители - другие граждане России. Среди них — сотрудник МВД России, в Регистрационной палате Британии указан его московский адрес.

"Я не сомневаюсь, что британские компании, созданные несколько лет назад иностранными гражданами, сейчас причастны к разграблению Украины", - сказал Bloomberg Оливер Буллоу, исследователь глобальных схем отмывания денег. По его словам, в последние годы "тысячи преступников" зарегистрировали фирмы в Великобритании - это недорого, проверки редки, а наличие британского адреса придаёт видимость респектабельности.

В парламент внесён законопроект, направленный на ужесточение борьбы с отмыванием денег. Его авторы утверждают, что он поможет пресечь деятельность тысяч зарегистрированных в Великобритании компаний, которые используются для содействия отмыванию денег, мошенничеству, финансированию терроризма и незаконным покупкам оружия. Рассмотрение намечено на сентябрь.