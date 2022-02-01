Bloomberg: россияне владеют 12% мировых активов криптовалют 

Правительство России оценило активы россиян в криптовалюте в 16 с половиной триллионов рублей, что на данный момент составляет около 214 миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников разработки мер по регулированию рынка. Согласно данным сервиса CoinMarketCap, гражданам РФ принадлежит около 12% от мировых активов криптовалют, стоимость которых на начало текущего года оценивалась в 1,78 триллионов долларов.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил сумму криптоактивов россиян в 5 триллионов рублей, а заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов - в 7 триллионов. Это значительно меньшие цифры, чем озвучивает Bloomberg.

В свою очередь по данным платёжного шлюза tripleA, криптовалютами владеют более 17 миллионов граждан РФ - это около 12% населения страны. Ряд экспертов ставят Россию на третье место в мире по майнингу биткоина после США и Казахстана.

В январе Центробанк предложил запретить криптовалюты и их майнинг в России, однако Минфин и Росфинмониторинг выступили против этой идеи, предложив, в свою очередь, отрегулировать этот рынок. Ведомства поддержал Владимир Путин.