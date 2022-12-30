Bloomberg: с начала войны богатейшие россияне лишились более $93 млрд

С начала российского вторжения в Украину богатейшие россияне лишились более 93 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По подсчётам агентства, непосредственно 24 февраля - в день начала войны - самые богатые россияне потеряли 46,6 миллиарда долларов. В последующие месяцы после введения западных санкций они потеряли ещё 47 миллиардов долларов.

В начале ноября потери богатейших россиян оценивались в 83 миллиарда долларов. Эти данные приводились в рейтинге Bloomberg Billionaires Index о стоимости активов 500 богатейших людей планеты, в который входят 25 россиян. Самые крупные потери понесли совладельцы НОВАТЭКа близкий к президенту Путину предприниматель Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон - более восьми миллиардов долларов каждый.

В процентном соотношении лидером по потерям оказался председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг – его состояние уменьшилось более чем на 60% и составляет сейчас 11,2 миллиарда долларов. Также почти половину своего состояния потерял с начала года Роман Абрамович: оно уменьшилось с 18 миллиардов до 9,7 миллиарда долларов.

Совокупное состояние богатейших бизнесменов Украины с февраля сократилось более чем на 20 миллиардов долларов — с 40 до 22,5 миллиарда долларов, подсчитал украинский Forbes.

Как отмечает Bloomberg, снижение активов миллиардеров общемировая тенденция, вызванная ростом инфляции, ужесточением политики центральных банков, а также войной России против Украины и санкциями. За год только первые 500 бизнесменов из списка самых богатых людей планеты потеряли почти один триллион 400 миллиардов долларов.