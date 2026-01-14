Американские посланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время планируют посетить Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, встреча может состояться в январе, но планы еще не окончательно утверждены и встреча может быть отложена из-за событий в Иране. Один из источников также отметил, что пока неясно, "насколько Путин заинтересован" в новых переговорах с американскими посланниками.

По данным агентства, Уиткофф и Кушнер намерены представить Путину последнюю версию проекта мирного плана.