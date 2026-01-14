Ссылки для упрощенного доступа

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер
Американские посланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время планируют посетить Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, встреча может состояться в январе, но планы еще не окончательно утверждены и встреча может быть отложена из-за событий в Иране. Один из источников также отметил, что пока неясно, "насколько Путин заинтересован" в новых переговорах с американскими посланниками.

По данным агентства, Уиткофф и Кушнер намерены представить Путину последнюю версию проекта мирного плана.

  • До этого Уиткофф и Кушнер провели встречу с Путиным в Москве в начале декабря. Тогда помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что состоялась "полезная дискуссия", но отметил, что пока нет "компромиссного варианта" мирного плана.
