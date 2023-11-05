Bloomberg: в Ливии может появиться российская военная база

Российская военная база может появиться в Ливии, власти двух стран ведут об этом переговоры, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, подготовка соответствующего соглашения началась в конце сентября – сразу же после визита в Москву и встречи с Владимиром Путиным главнокомандующего Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

В рамках договора Россия якобы сможет получить право на постоянное размещение военных кораблей на побережье Средиземного моря, а также получит в пользование несколько авиабаз. Взамен этого в Ливию будут поставляться системы противовоздушной обороны, кроме того, российские инструкторы будут обучать ливийских пилотов и бойцов спецназа.

Комментируя опубликованную Bloomberg информацию, бывший специальный посланник США в Ливии Джонатан Уайнер отметил, что американские власти относятся к ней "очень серьёзно". "Если Россия получит порты в Средиземноморье, то это даст ей возможность шпионить за всем Европейским союзом", – подчеркнул Уайнер.