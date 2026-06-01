Bloomberg: ВСУ нанесли рекордное число ударов по НПЗ в России

За прошедший месяц украинские дроны атаковали российскую нефтяную инфраструктуру не менее 30 раз – больше, чем за любой другой месяц с начала войны, сообщает Bloomberg.

Были атакованы 16 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в том числе 8 из 10 крупнейших в России. Часть заводов атаковали многократно.



Объем переработки в мае опустится до 4,58 млн баррелей в сутки – на 13% меньше, чем год назад, и минимум с осени 2009 года, свидетельствуют оценки аналитиков OilX. По их словам, Украина расширила список целей и бьет по вторичным установкам, терминалам и насосным станциям, которые сложнее восстановить из-за санкций.



Вместе с тем, как отмечает агентство, до топливного кризиса России пока далеко – розничные цены на бензин с начала года выросли чуть более чем на два рубля, а нормирование топлива введено только в аннексированном Крыму.



