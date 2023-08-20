Bloomberg: "ястребы" в РФ настаивают на мобилизации и отставке Шойгу

Ряд сторонников "жёсткой линии" в руководстве российских силовых структур хотят добиться от президента Владимира Путина увольнения министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, а также активизации боевых действий в Украине, всеобщей мобилизации и введения военного положения. Об этом, ссылаясь на пять источников в российских элитах, пишет агентство Bloomberg. Оно не называет по именам тех, кто добивается от Путина ужесточения курса.

Агентство подчёркивает, что с подобными требованиями выступал, в частности, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, устроивший в конце июня вооружённый поход на Москву, который сам Путин охарактеризовал как мятеж. Как пишет Bloomberg, многие в российском руководстве были удивлены тем, что Путин, по сути, никак не наказал мятежников - хотя и не выполнил их требования. Из-за этого могла пострадать репутация Путина как "гаранта стабильности" - хотя Bloomberg подчёркивает, что в целом российские элиты по-прежнему не видят альтернативы Путину и поддерживают статус-кво.

Публикация агентства посвящена главным образом подготовке Кремля к президентским выборам 2024 года, на которых, как считают многие комментаторы, Путин вновь будет баллотироваться на шестилетний срок. Помимо продолжающейся войны в Украине, в последнее время российского президента, по данным источников, особенно беспокоит курс рубля и вопросы экономической стабильности. Собеседники Bloomberg сходятся во мнении, что Путин не хочет допустить всплеска инфляции перед выборами, что требует мер по спасению рубля от свободного падения. Агентство опирается на предположения, что Путин будет баллотироваться на пятый срок и использовать свою кампанию, чтобы показать, что его власть остаётся столь же прочной и уверенной в себе, несмотря на санкции, войну и экономические проблемы.