Bloomberg: Зеленский и Трамп обсудили замену посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, обсудил замену украинского посла в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, в список потенциальных кандидатов на этот пост входят премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр юстиции Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Источник Bloomberg также рассказал, что Зеленский поручил министерству иностранных дел обсудить с американской стороной назначение следующего посла. Сейчас этот пост занимает бывший министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Агентство отмечает, что обсуждения о замене посла проходят в деликатный момент в отношениях Украины с США. На прошлой неделе администрация Трампа приостановила передачу Украине артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны.