Американский музыкант, нобелевский лауреат по литературе Боб Дилан обвинён в сексуальном насилии над 12-летней девочкой в 1965 году. Иск подан в Верховный суд штата Нью-Йорк в понедельник, 13-августа. Истице, скрытой под инициалами J.C., сейчас 68 лет, она требует от Дилана компенсации.

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По её утверждению, Дилан, которому тогда было 23 года, удерживал 12-летнюю девочку в номере отеля “Челси” на Манхеттене, где давал ей алкоголь и наркотики. Перед этим он два месяца втирался ей в доверие, пользуясь своей известностью, следует из судебных материалов.

В результате ребёнок получил моральные и физические травмы, и всю жизнь страдает от тревожного расстройства и депрессии, говорится в документе. Кроме того, музыкант обвиняется в незаконном удержании истицы в номере и физическом насилии. От него затребована компенсация, размер которой должно определить большое жюри присяжных.

Иск против Дилана подан по закону штата Нью-Йорк, временно отменившему сроки давности для сексуальных преступлений против детей, — передаёт National Public Radio. По нему было подано около 10 тысяч исков, отмечает радиостанция WKWB. Около 6500 из них — против Нью-Йоркской архиепархии Католической церкви. Около ста дел связаны с организацией бойскаутов. Материалы на Дилана поступили в суд за день до окончания срока действия закона.

Представитель музыканта обвинение категорически отрицает. "Событий 56-летней давно не было", — цитирует USA Today его заявление. Дилану сейчас 80 лет, но в 1965 году он уже был широко известен. Он к тому моменту выпустил два золотых и один платиновый альбом, занимал высокие позиции в хит-парадах и был одним из заметных антивоенных активистов в США.