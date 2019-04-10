В марте авиакомпании отказались от закупок самолета Boeing 737 MAX

В марте впервые за 7 лет американская корпорация Boeing не получила ни одного заказа в течении месяца на свой самый популярный самолет Boeing 737 MAX.

Резкое снижение спроса на лайнер последовало за двумя крушениями этого самолета - в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го, в результате которых погибло 346 человек. Предварительные результаты расследований этих катастроф указывают на возможный сбой автоматической электронной системы управления полетом самолета.

Согласно обнародованным во вторник данным, за первый квартал 2019 года было заказано всего 10 самолетов. За тот же период 2018 года компания получила заказы на 112 лайнеров. В марте не было получено ни одного заказа. По оценкам специалистов, возвращение самолета в эксплуатацию, включая обновление программного обеспечения, выплату компенсаций за задержку доставки самолетов и другие расходы может обойтись производителю в 3 миллиарда долларов. Ожидается, что полеты не будут возобновлены до сентября.

В понедельник стоимость акций корпорации Boeing упала почти на 5 процентов - необычайно резкое снижение для такой крупной компании, во вторник стоимость акций снизилась ещё на полтора процента. Продолжается расследование причин крушений в Эфиопии и Индонезии, в результате этих катастроф все гражданские авиакомпании прекратили эксплуатацию этого самолета.