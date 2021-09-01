Боец ММА Артур Кулицкий извинился перед Кадыровым и Путиным

Российский боец ММА, участник боев Hardcore Артур Кулицкий, известный по прозвищу Акаб, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а также "российской властью и народом". Двухминутное обращение он разместил на своей странице в инстаграме с подписью "Я бухой был, нёс полную чушь! Мне реально стыдно!". Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

"Хотел бы извиниться перед российской властью, президентом, лично перед главой Чеченской республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым за сказанные мною слова. Я был в нетрезвом состоянии, наслушался разных ютьюб-блогеров с непонятной направленностью. Мое сознание было затуманено. Я не контролировал, что говорю", - заявил Кулицкий.

Днём ранее спортсмен опубликовал видеозаписи, на которых он называет подчинённых Кадырова "беспредельщиками, готовыми на все ради денег", и задаётся вопросом, почему "этот лысый" столько лет находится у власти.

Он также коснулся событий в Беларуси, заявив, что власти этой страны пытают людей, и выступил против войны с "братской Украиной". Боец также предположил, что за высказанные слова его "заставят извиняться".

В обращении с извинениями живущий в Подмосковье Кулицкий заявил, что находится в безопасности и никто не принуждал его записывать такое видео. "Следите за своими словами, не повторяйте моих ошибок", - заключил он.

Как сообщалось, в чеченских диаспорах за пределами республики есть люди, ответственные за пресечение негативных высказываний россиян в адрес руководства Чечни, лично Рамзана Кадырова и членов его семьи. В течение последних лет прежде всего жители Чечни, но и некоторые россияне, живущие за его пределами, выступали с извинениями после того, как ранее критиковали Кадырова. Предполагается, что извинений добивались путём угроз.

В мае началась новая волна извинений перед Кадыровым: пользователи интернета, в частности подростки, просили прощения у главы Чечни за то, что назвали его "шайтаном".

До этого Кадыров пообещал "найти и уничтожить" того, кто оставил оскорбительный комментарий под его постом в одной из соцсетей: "Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу". При этом он отметил, что оставивший этот комментарий будет "писать завещание". Комментатором оказался подросток, а извиняться заставили его родителей.