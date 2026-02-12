Ссылки для упрощенного доступа

Пингвины у украинской антарктической станции "Академик Вернадский"
"Боевые пингвины". Путь из Антарктики на фронт в Украине и обратно

Пингвины у украинской антарктической станции "Академик Вернадский" Фото:Oksana Savenko/National Antarctic Scientific Center (Courtesy Image)
"Боевые пингвины". Путь из Антарктики на фронт в Украине и обратно

В Киеве морозный день. Но Юрий Лышенко хорошо подготовлен к холоду в ярко-красной куртке, разработанной для зим в Антарктиде. 52-летний Юрий – один из украинских "боевых пингвинов". Так называют небольшой, но растущий контингент тех, кто служил на украинской антарктической исследовательской базе и вернулся на родину, чтобы уйти воевать.

Юрий Лышенко в Антарктиде - и в рядах ВСУ
Юрий Лышенко в Антарктиде - и в рядах ВСУ

Связь Украины с самым холодным континентом восходит к началу прошлого века, когда Антон Омельченко, уроженец Полтавской области, выжил в злополучной британской экспедиции на Южный полюс 1910-1913 годов.

В советский период украинская авиастроительная компания "Антонов" построила специализированные самолеты для поддержки полярных баз, а завод в Харькове производил гусеничные транспортные средства для использования в Антарктиде.

Антон Омельченко готовит еду для животных во время британской антарктической экспедиции 1910-1913 гг. Уроженца Полтавы ее участники вспоминали как "всегда веселого, работящего и очень полезного члена команды"
Антон Омельченко готовит еду для животных во время британской антарктической экспедиции 1910-1913 гг. Уроженца Полтавы ее участники вспоминали как "всегда веселого, работящего и очень полезного члена команды"

Когда СССР распался, все 12 антарктических баз Советского Союза оказались закреплены за Россией.

Елена Марушевская, пресс-секретарь Национального антарктического научного центра Украины, говорит, что в начале 1990-х годов "у нас было много ученых, которые не имели места работы, в том числе антарктических исследователей".

Вид на антарктическую станцию "Академик Вернадский"
Вид на антарктическую станцию "Академик Вернадский"

В 1996 году Великобритания продала Украине свою исследовательскую базу "Фарадей" вместе с уютным британским пабом за символический один фунт стерлингов. Сделка сопровождалась обещанием, что украинские ученые продолжат британские исследования, в том числе метеорологические наблюдения, начатые в 1947 году.

Украина назвала базу в честь Владимира Вернадского, первого президента Украинской академии наук. 6 февраля база отметила 30-летие своей официальной передачи.

Белая ржанка заглядывает в окно украинской антарктической станции
Белая ржанка заглядывает в окно украинской антарктической станции

В конце февраля 2022 года Юрий Лышенко был на середине пути длиной в 15 тысяч километров между Украиной и базой Вернадского. Это была его четвертая командировка в Антарктиду. Тогда он узнал о вторжении России.

Лышенко как электрика на базе Вернадского было невозможно заменить в короткие сроки, поэтому в течение почти года он мог только следить за новостями о продвижении российских войск. "Это было очень тяжело, – вспоминает Юрий. – Я из Харькова, моя семья была в Харькове, но я не мог никак повлиять на ситуацию".

Метеоролог проверяет показания снегомера в окрестностях станции "Академик Вернадский"
Метеоролог проверяет показания снегомера в окрестностях станции "Академик Вернадский"

Когда весной 2023 года его антарктическая экспедиция закончилась, Лышенко вернулся в Украину и записался в штурмовую группу.

В октябре того же года он был тяжело ранен российским снарядом, и ему ампутировали правую ногу. Во время реабилитации в киевской больнице в январе 2024 года бывший полярник снова чудом избежал смерти, когда российская крылатая ракета "Калибр" ударила всего в 15 метрах от его кровати. Полутонная боеголовка ракеты не взорвалась.

Юрий Лышенко (справа) в 2023 году во время службы в пехотной штурмовой группе
Юрий Лышенко (справа) в 2023 году во время службы в пехотной штурмовой группе

Лышенко говорит, что больше всего из того, к чему он привык в Антарктиде, ему не хватает товарищества. В небольшом коллективе из примерно дюжины человек, которые выдерживают 13-месячные командировки в одном из самых уединенных мест на Земле, "отношения между людьми выходят за рамки дружеских: они становятся как семья", говорит Лыщенко. "Поскольку вы работаете с этими людьми 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и зависите друг от друга, дружба между вами настолько крепка, что вы остаетесь на связи на всю жизнь".

Горбач (горбатый кит) в море у берегов Антарктиды
Горбач (горбатый кит) в море у берегов Антарктиды

Несмотря на то, что Лышенко ходит на протезе, в феврале 2025 года он вернулся на станцию "Академик Вернадский" в кратковременную командировку из-за нехватки персонала.

"К сожалению, с точки зрения кадрового обеспечения мы не в лучшей ситуации, потому что многие из наших ребят участвуют в боевых действиях", – говорит он. И добавляет: его месячная командировка была "как у антарктического пирата – с одной ногой и пингвином на плече".

Шеврон "боевых пингвинов"
Шеврон "боевых пингвинов"

В общей сложности 32 ученых и технических специалиста, которые служили на станции "Вернадский", пошли на войну. Один из тех, кто в настоящее время служит на фронте, – Михаил, чей военный позывной можно назвать ожидаемым – "Биолог". Морской биолог, Михаил был направлен на станцию в 2021 году. Сейчас он находится на передовой в качестве специалиста по беспилотникам.

"В некотором смысле моя нынешняя работа [на передовой] напоминает научную деятельность, – рассказал он Радио Свобода. – Я работаю с беспилотными летательными аппаратами. Мы занимаемся чем-то новым, что многим не понятно. Мы отправляемся в отдаленные места и пытаемся работать в любую погоду".

Но на этом, по его словам, сходство заканчивается. "Когда ты на боевом задании, то не можешь расслабиться. Каждый звук может иметь значение. Каждое твое действие может иметь трагические последствия".

Пингвины на украинской антарктической станции "Академик Вернадский"
Пингвины на украинской антарктической станции "Академик Вернадский"

Научная карьера Михаила сейчас приостановлена, но он надеется вскоре к ней вернуться. "Я не могу представить свою жизнь без этого, – говорит он. – И, если здоровье позволит, хочу снова поехать в Антарктиду".

Украинский флаг над станцией "Академик Вернадский"
Украинский флаг над станцией "Академик Вернадский"

База Вернадского подверглась критике за свои расходы в то время, когда средства необходимы для ведения войны. Национальный антарктический научный центр, однако, выступил в защиту выделения средств на антарктический аванпост. К тому же он частично финансируется за счет иностранных грантов, которые категорически запрещено использовать в военных целях.

"Украина – одна из нескольких десятков стран, которые имеют круглогодичные станции в Антарктике и право голоса в Договоре об Антарктике", – говорилось в заявлении организации в мае 2024 года. В документе отмечалось, что "Россия имеет несколько станций в Антарктике, финансирует их, а некоторые из них модернизируются даже во время войны. Там будут очень рады, если Украина прекратит исследования Антарктики и участие в Договоре".

Расстояние от антарктической станции до разных городов Украины и мира
Расстояние от антарктической станции до разных городов Украины и мира

Пресс-секретарь центра Елена Марушевская говорит, что, помимо того, что база ставит Украину на карту полярных исследований, она также служит важным активом "мягкой силы". "Например, сейчас мы много сотрудничаем с [латиноамериканскими странами], которые иногда занимают нейтральную позицию, – говорит она. – Они не знают, кого поддерживать в войне: нас или Россию".

По ее словам, благодаря сотрудничеству Украины с этими странами в рамках антарктических исследовательских миссий "они начинают чувствовать себя ближе к нам. Они начинают следить за политикой и голосовать за нас на различных международных платформах".

В нынешней геополитической ситуации, по ее словам, база в Антарктике "стала действительно важным международным инструментом".

