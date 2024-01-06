Более 10 человек погибли при ракетном обстреле в Донецкой области

Российские войска вечером 6 января нанесли ракетный удар по Покровскому району Донецкой области, - заявил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. Под обстрел, как сообщается, попали частные жилые дома. По данным местных властей, погибли 11 человек, в том числе пятеро детей, еще восемь человек получили ранения.

По словам чиновника, российские военные использовали ракеты С-300. Основной удар пришелся по городу Покровск (бывший Красноармейск) и селу Ровно Мирноградской громады. В Покровске продолжается спасательная операция, не исключено, что под завалами ещё есть люди.

Ранее тот же Филашкин сообщил, что утром в субботу российские военные нанесли удар по посёлку Пивничное. По его словам, две авиабомбы попали в два многоэтажных дома. Погибла 63-летняя женщина. Опубликованы фото поврежённых жилых домов.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель людей в Покровске. Он обвинил Россию в ударе по жилым домам и сказал, что Россия должна "чувствовать, что ни один такой удар без последствий не пройдёт".

Российские военные обстрелы пока не комментировали. Как правило, российская сторона заявляет, что обстреливает только военные объекты.

Практически каждый день сообщается о гибели мирных жителей Украины в результате боевых действий - чаще всего речь идёт о жителях населённых пунктов, расположенных недалеко от линии фронта и подвергающихся обстрелам.