Более 10 пострадавших при ударе по Кривому Рогу

Российские войска днем 22 января нанесли ракетный удар по двухэтажному дому в Кривом Роге, пострадали, по последним данным, 11 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Среди пострадавших трое детей: полуторагодовалый мальчик, а также девочки 8 и 10 лет. Они доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщает "Настоящее Время".

Кроме того, как сообщается, в Днепре был серьёзно повреждён многоэтажный дом в результате российского удара, по всей видимости, беспилотником, в двух квартирах произошли пожары. Известно о шести пострадавших. Спасатели эвакуировали с 14 этажа женщину, отрезанную огнём.

Украинские власти и международные организации квалифицируют удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению как военные преступления, при этом российские власти этого не признают, заявляя, что все атаки направлены на военные объекты.