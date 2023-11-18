Более 100 врачей потребовали от Путина освобождения Скочиленко

Группа российских врачей обратилась к президенту России Владимиру Путину в связи с вынесенным на этой неделе приговором петербургской художнице Саше Скочиленко по делу о так называемых фейках о российской армии. Открытое письмо по состоянию на вечер субботы подписали более 130 медиков.

В письме врачи разных специальностей обращаются к Путину как к гаранту конституции. Авторы обращения называют приговор Скочиленко несправедливым, отмечая, что приговор - 7 лет лишения свободы - вынесен ей за "не нарушающую закон пацифистскую акцию". Особое внимание врачи, однако, обращают внимание на состояние здоровья находящейся в СИЗО Скочиленко. "У неё диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, требующих надлежащего медицинского наблюдения и специального режима питания.", - говорится в обращении. В нём упоминается и о "массовом досрочном освобождении людей, совершивших тяжкие преступления, таких как изнасилования и убийства" - речь идёт о заключённых, вербуемых на войну в Украине. На этом фоне, как сказано в обращении, приговор Скочиленко представляется особенно несправедливым. Завершается письмо требованием освобождения художницы.

Врачи, готовые подписать обращение, могут оставить комментарии под постом хирурга Александра Ванюкова в фейсбуке, - отмечает "Медиазона".