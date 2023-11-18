Более 100 врачей потребовали от Путина освобождения Скочиленко

Группа российских врачей обратилась к президенту России Владимиру Путину в связи с вынесенным на этой неделе приговором петербургской художнице Саше Скочиленко по делу о так называемых фейках о российской армии. Открытое письмо по состоянию на вечер субботы подписали более 130 медиков.
В письме врачи разных специальностей обращаются к Путину как к гаранту конституции. Авторы обращения называют приговор Скочиленко несправедливым, отмечая, что приговор - 7 лет лишения свободы - вынесен ей за "не нарушающую закон пацифистскую акцию". Особое внимание врачи, однако, обращают внимание на состояние здоровья находящейся в СИЗО Скочиленко. "У неё диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, требующих надлежащего медицинского наблюдения и специального режима питания.", - говорится в обращении. В нём упоминается и о "массовом досрочном освобождении людей, совершивших тяжкие преступления, таких как изнасилования и убийства" - речь идёт о заключённых, вербуемых на войну в Украине. На этом фоне, как сказано в обращении, приговор Скочиленко представляется особенно несправедливым. Завершается письмо требованием освобождения художницы.
Врачи, готовые подписать обращение, могут оставить комментарии под постом хирурга Александра Ванюкова в фейсбуке, - отмечает "Медиазона".
- 33-летняя Саша Скочиленко находится в следственном изоляторе с апреля 2022 года. Ей предъявили обвинение в фейках об армии после того, как она поменяла пять ценников в магазине "Перекресток" на бумажки с данными о количестве погибших в Украине и призывами остановить войну. Художница признала факт распространения антивоенных стикеров, однако заявила, что информация на них не является ложной, а потому она не считает себя виновной.
- По делу трижды менялись прокуроры. Чтобы доказать вину Скочиленко, следствие для лингвистического заключения обратилось к двум экспертам – лингвисту Анастасии Гришаниной и политологу с "филологическим, юридическим и политологическим образованием" Ольге Сафоновой. Но в экспертизе были не только лингвистическое выводы, но и психолингвистические, хотя такой компетенции у экспертов следствия не было. Эксперты обвинения заявили, что в ценниках есть мотивы политической ненависти. Филолог Светлана Друговейко-Должанская за критику этой экспертизы лишилась своей должности в СПбГУ.
- За время следствия защита Скочиленко не раз просила отпустить Сашу под домашний арест или подписку о невыезде. У художницы многочисленные проблемы со здоровьем, в числе которых непереносимость глютена. В СИЗО заболевание обострилось, так как изолятор не может предоставить Скочиленко полноценное питание.
- 16 ноября суд приговорил её к 7 годам колонии общего режима.
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