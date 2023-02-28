Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии

В Евпатории произошла авария на магистральном водопроводе, в результате которой без воды остались более 120 тысяч человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство информации аннексированного Крыма.

В городе приостановлены занятия в школах и детских садах, власти обещают организовать подвоз воды.

Позднее стало известно, что на центральном водопроводе Красноперекопска также произошла авария – в результате было ограничено водоснабжение самого города, а также близлежащих сёл.

Российский глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что аварийно-восстановительные работы на водопроводе в Евпатории и Красноперекопске будут завершены до конца сегодняшнего дня.

"Полностью отремонтировать евпаторийский участок водовода планируется в следующем году. Это поможет избежать повторения подобных ситуаций", – написал Аксёнов в своем телеграм-канале.