Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии, Шри-Ланке и Таиланде превысило 1200, еще более 800 человек пропали без вести. Муссонные дожди, которые начались на прошлой неделе, привели к разливу рек по всему региону – была разрушена инфраструктура и затоплены города.

По последним данным, 659 человек погибли в Индонезии, 390 – на Шри-Ланке, 181 – в Таиланде. Больше всего пострадала Индонезия – спасатели с трудом добираются до деревень на острове Суматра, где размыты дороги и разрушены мосты. Власти заявили, что ухудшение погоды осложняет спасательные работы. Всего в стране от наводнений пострадали 3,2 миллиона человек, 2600 получили ранения, еще более 470 пропали без вести.

Как пишет The Guardian, сезон муссонов часто приносит сильные дожди, которые могут вызвать оползни и наводнения, но в этом году ливни усугубились редким тропическим штормом, образовавшимся в Малаккском проливе.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что направляет в регион группы быстрого реагирования и предметы первой необходимости, а также усиливает эпиднадзор.