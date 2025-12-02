Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Более 1200 человек погибли из-за наводнений в Индонезии, Шри-Ланке и Таиланде

Пострадавшие от наводнения люди эвакуируются после сильных дождей в Коломбо, Шри-Ланка, 29 ноября 2025 года
Пострадавшие от наводнения люди эвакуируются после сильных дождей в Коломбо, Шри-Ланка, 29 ноября 2025 года
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии, Шри-Ланке и Таиланде превысило 1200, еще более 800 человек пропали без вести. Муссонные дожди, которые начались на прошлой неделе, привели к разливу рек по всему региону – была разрушена инфраструктура и затоплены города.

По последним данным, 659 человек погибли в Индонезии, 390 – на Шри-Ланке, 181 – в Таиланде. Больше всего пострадала Индонезия – спасатели с трудом добираются до деревень на острове Суматра, где размыты дороги и разрушены мосты. Власти заявили, что ухудшение погоды осложняет спасательные работы. Всего в стране от наводнений пострадали 3,2 миллиона человек, 2600 получили ранения, еще более 470 пропали без вести.

Район, пострадавший в Индонезии, 30 ноября 2025 года
Район, пострадавший в Индонезии, 30 ноября 2025 года

Как пишет The Guardian, сезон муссонов часто приносит сильные дожди, которые могут вызвать оползни и наводнения, но в этом году ливни усугубились редким тропическим штормом, образовавшимся в Малаккском проливе.

Cпасатели эвакуируют сельского жителя, провинция Ачех, Индонезия, 29 ноября 2025 года
Cпасатели эвакуируют сельского жителя, провинция Ачех, Индонезия, 29 ноября 2025 года

Всемирная организация здравоохранения заявила, что направляет в регион группы быстрого реагирования и предметы первой необходимости, а также усиливает эпиднадзор.

Путин снова требует весь Донбасс
Embed
Путин снова требует весь Донбасс

No media source currently available

0:00 0:21:02 0:00

Путин снова требует весь Донбасс

Отставка Ермака

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG