Более 140 человек обвиняют по делу о массовых беспорядках в Махачкале

В Верховный суд Дагестана с середины ноября поступили 143 жалобы на арест после погрома в ходе антисемитской акции в международном аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на данные суда.

Уголовное дело возбудили по статье о массовых беспорядках. Издание уточняет, что обвиняемых может быть больше, так как речь идёт только о тех, кто оспаривает свой арест, жалобы продолжают поступать в суд.

Выяснилось, что с 15 декабря Верховный суд Дагестана стал получать и коллективные жалобы.

Минимум троим обвиняемым помимо участия в массовых беспорядках инкриминируют применение насилия к полицейским. Ранее также стало известно, что одного из жителей Дагестана обвинили в покушении на жизнь сотрудника силовых структур.

Большая часть обвиняемых отрицает вину. В частности, Гаджи Ахмедулаев указывает, что у следствия нет доказательств его участия в беспорядках, обвинение не конкретизировано, а за более чем месяц ареста с ним не провели никаких следственных действий. Защитники других обвиняемых также указывают, что нахождение в аэропорту "Уйташ" во время протестной акции само по себе не является составом преступления.

Расследованием уголовного дела, которое возбудили 29 октября, занимается управление по расследованию преступлений против государственной власти Следственного комитета России. Предварительное следствие продлили до конца апреля 2024 года. Обвиняемые все это время могут содержаться под стражей.