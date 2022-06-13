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Более 15 000 миллионеров могут покинуть Россию в этом году

Более пятнадцати тысяч граждан, чьё состояние превышает один миллион долларов США, могут покинуть страну в этом году. Такую оценку приводит аналитическое агентство Henley&Partners в исследовании глобальной экономической миграции.

"Россия теряет миллионеров, - заявил аналитик Эндрю Амойлс, собиравший данные для исследования. - Состоятельные люди всё больше эмигрируют из России каждый год в течение последнего десятилетия. Это раннее предупреждение о проблемах, с которыми сталкивается страна. Развалу крупных стран всегда предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства."

Аналитики также отмечают, что США и Великобритания стали гораздо менее удобны для эмиграции россиян, к чьему богатству могут возникнуть юридические и этические вопросы. По их прогнозам, самой притягательной страной для эмиграции обеспеченных людей будут Объединенные Арабские Эмираты.

Другими направлениями миграции могут стать Австралия, Сингапур, Израиль, а также Мальта, Монако и Маврикий.

Украину, по оценке авторов исследования, до конца года могут покинуть примерно 2 800 миллионеров - это 42% всех граждан с миллионным состоянием.

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