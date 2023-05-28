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Более 1500 климатических активистов задержаны на акции протеста в Гааге

Акция Extinction Rebellion в Лондоне, апрель 2023

Более 1500 климатических активистов были задержаны в Гааге на акции протеста, организованной экологическим движением Extinction Rebellion. В субботу они заблокировали автотрассу, чтобы выразить протест против субсидий нидерландского правительства на добычу ископаемого топлива.

Как сообщает полиция Нидерландов, для разгона демонстрантов ей пришлось применить водомёты. Протестующие ожидали этого: многие пришли в купальных костюмах или с зонтиками.

Движение Extinction Rebellion заявило, что в акции участвовало около семи тысяч человек. По сведениям полиции, задержаны были 1579 человек. На 40 из них заведены уголовные дела о вандализме, они предстанут перед судом.

Среди протестующих были заметные медийные персоны - например, актриса Карис ван Хаутен, известная по роли Мелисандры в сериале "Игра Престолов".

Радикальное экологическое движение Extinction Rebellion известно громкими акциями в защиту климата. В январе этого года движение заявило о смене тактики: если ранее активисты били витрины и приклеивали себя к асфальту в общественных местах, то теперь они намерены собирать большие группы людей для протеста против бездействия правительств перед лицом глобального потепления.

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