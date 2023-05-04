Более 20 городов России отменили парады в честь Дня Победы

В 21 городе России в этом году отменили проведение парадов в честь Дня Победы, хотя годом ранее они там проводились. По соображениям безопасности от мероприятия отказались Саратов, Орёл, Калуга, Рязань, Липецк, Елец, Гусев и Тюмень, сообщает издания "Вёрстка".

Власти Пскова и Великих Лук объяснили отмену парадов заботой об "участниках СВО". По словам главы региона Михаила Ведерникова, участники вторжения в Украину приезжают на реабилитацию в эти города и могут воспринять феерверки "абсолютно по-другому". В Курске отмену парада объяснили "текущей ситуацией", а в Белгороде тем, чтобы "не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих".

Власти Брянска, Краснодара и Сочи не объяснили отмену праздничных мероприятий. В Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске парады отменили из солидарности с другими городами.

Также по соображениям безопасности парады отменены в городах аннексированного Крыма.