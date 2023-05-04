Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Более 20 городов России отменили парады в честь Дня Победы

В 21 городе России в этом году отменили проведение парадов в честь Дня Победы, хотя годом ранее они там проводились. По соображениям безопасности от мероприятия отказались Саратов, Орёл, Калуга, Рязань, Липецк, Елец, Гусев и Тюмень, сообщает издания "Вёрстка".

Власти Пскова и Великих Лук объяснили отмену парадов заботой об "участниках СВО". По словам главы региона Михаила Ведерникова, участники вторжения в Украину приезжают на реабилитацию в эти города и могут воспринять феерверки "абсолютно по-другому". В Курске отмену парада объяснили "текущей ситуацией", а в Белгороде тем, чтобы "не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих".

Власти Брянска, Краснодара и Сочи не объяснили отмену праздничных мероприятий. В Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске парады отменили из солидарности с другими городами.

Также по соображениям безопасности парады отменены в городах аннексированного Крыма.

  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что парад 9 мая на Красной площади в Москве состоится - несмотря на попытку удара двух беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая, в которой российские власти обвинили Украину. По словам Пескова, президент России Владимир Путин выступит на параде с трибуны. При этом Кремль заявил, что в Москве усилены меры безопасности. Мэр города Сергей Собянин накануне распорядился о запрете полётов БПЛА над Москвой.
  • Комментируя удар дронов по куполу Сенатского дворца, Песков вновь обвинил в нём Украину, заявив и об ответственности США. По словам Пескова, "Москва рассматривает самые разные варианты ответа", "речь может идти только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах". Накануне Дмитрий Медведев призвал к "физическому устранению" президента Украины Владимира Зеленского. Власти Украины заявляют о непричастности к атаке дронов.
  • Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG