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Более 20 карельских журналистов вышли из Союза журналистов России

Карельский журналист Геогрий Чентемиров, бывший член Союза журналистов России

Более 20 журналистов из Карелии покинули Союз журналистов России. Большинство из них являются лауреатами всероссийского конкурса "Правда и справедливость", сообщает газета "Столица на Онего" без ссылки на источник.

В конце апреля председателя Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова и члена правления Наталью Севец-Ермолину исключили из организации после того, как Минюст внес их в реестр "иностранных агентов".

Из-за исключения Чентемирова и Ермолиной организацию покинули карельский журналист Максим Берштейн и бывший председатель карельского Союза журналистов Наталья Мешкова.

"Сегодня в руководстве Союза журналистов России находятся, в числе прочих, номенклатурщики, холуи и просто малодушные люди. То есть персонажи, в силу своих личностных качеств не способные быть журналистами. Состоять с ними в одной организации и раньше считал ужасным компромиссом, а теперь обрублены последние якоря", — написал Берштейн на своей странице "ВКонтакте" 30 апреля.

"Вопреки линии московских медиабоссов карельский союз строго следовал профессиональному уставу, за наш союз стыдно не было, — подчеркнула Мешкова в посте 1 мая. — Не участвуйте в травле коллег, не голосуйте за сомнительные кандидатуры на должность нового председателя, не становитесь на сторону гонителей, растоптавших наше представление о журналистике, переходящих на язык вражды даже в отношении своих недавних товарищей"

  • Глава Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров покинул Россию в октябре 2022 года. Перед отъездом журналист сообщал о травле, которой он подвергся после выхода нескольких публикаций, в которых его обвинили в "чернухе" и "отсутствии патриотизма". Союз журналистов Карелии выпустил обращение в поддержку коллеги.
  • В апреле 2023 года Минюст внес Чентемирова в реестр "иноагентов". После этого глава Союза журналистов России Владимир Соловьев потребовал снять Чентемирова с должности председателя карельского Союза журналистов. Журналист отказался сложить полномочия.
  • Наталья Севец-Ермолина — карельская активистка, журналистка и владелица социокультурной площадки и арт-пространства Agriculture Club, где проводились молодежные мастер-классы и лекции. После объявления мобилизации в сентябре 2022 года она покинула Россию.

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