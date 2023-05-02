Более 20 карельских журналистов вышли из Союза журналистов России

Более 20 журналистов из Карелии покинули Союз журналистов России. Большинство из них являются лауреатами всероссийского конкурса "Правда и справедливость", сообщает газета "Столица на Онего" без ссылки на источник.
В конце апреля председателя Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова и члена правления Наталью Севец-Ермолину исключили из организации после того, как Минюст внес их в реестр "иностранных агентов".
Из-за исключения Чентемирова и Ермолиной организацию покинули карельский журналист Максим Берштейн и бывший председатель карельского Союза журналистов Наталья Мешкова.
"Сегодня в руководстве Союза журналистов России находятся, в числе прочих, номенклатурщики, холуи и просто малодушные люди. То есть персонажи, в силу своих личностных качеств не способные быть журналистами. Состоять с ними в одной организации и раньше считал ужасным компромиссом, а теперь обрублены последние якоря", — написал Берштейн на своей странице "ВКонтакте" 30 апреля.
"Вопреки линии московских медиабоссов карельский союз строго следовал профессиональному уставу, за наш союз стыдно не было, — подчеркнула Мешкова в посте 1 мая. — Не участвуйте в травле коллег, не голосуйте за сомнительные кандидатуры на должность нового председателя, не становитесь на сторону гонителей, растоптавших наше представление о журналистике, переходящих на язык вражды даже в отношении своих недавних товарищей"
- Глава Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров покинул Россию в октябре 2022 года. Перед отъездом журналист сообщал о травле, которой он подвергся после выхода нескольких публикаций, в которых его обвинили в "чернухе" и "отсутствии патриотизма". Союз журналистов Карелии выпустил обращение в поддержку коллеги.
- В апреле 2023 года Минюст внес Чентемирова в реестр "иноагентов". После этого глава Союза журналистов России Владимир Соловьев потребовал снять Чентемирова с должности председателя карельского Союза журналистов. Журналист отказался сложить полномочия.
- Наталья Севец-Ермолина — карельская активистка, журналистка и владелица социокультурной площадки и арт-пространства Agriculture Club, где проводились молодежные мастер-классы и лекции. После объявления мобилизации в сентябре 2022 года она покинула Россию.
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