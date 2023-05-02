Более 20 карельских журналистов вышли из Союза журналистов России

Более 20 журналистов из Карелии покинули Союз журналистов России. Большинство из них являются лауреатами всероссийского конкурса "Правда и справедливость", сообщает газета "Столица на Онего" без ссылки на источник.

В конце апреля председателя Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова и члена правления Наталью Севец-Ермолину исключили из организации после того, как Минюст внес их в реестр "иностранных агентов".

Из-за исключения Чентемирова и Ермолиной организацию покинули карельский журналист Максим Берштейн и бывший председатель карельского Союза журналистов Наталья Мешкова.

"Сегодня в руководстве Союза журналистов России находятся, в числе прочих, номенклатурщики, холуи и просто малодушные люди. То есть персонажи, в силу своих личностных качеств не способные быть журналистами. Состоять с ними в одной организации и раньше считал ужасным компромиссом, а теперь обрублены последние якоря", — написал Берштейн на своей странице "ВКонтакте" 30 апреля.

"Вопреки линии московских медиабоссов карельский союз строго следовал профессиональному уставу, за наш союз стыдно не было, — подчеркнула Мешкова в посте 1 мая. — Не участвуйте в травле коллег, не голосуйте за сомнительные кандидатуры на должность нового председателя, не становитесь на сторону гонителей, растоптавших наше представление о журналистике, переходящих на язык вражды даже в отношении своих недавних товарищей"