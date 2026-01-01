Более 200 дронов атаковали Украину в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь более 200 российских беспилотников атаковали Украину. По данным ВСУ, зафиксированы попадания 24 ударных дронов в 15 местах.

В Волынской области из-за ударов по энергообъектам остались без света более 100 тысяч абонентов. Как сообщил глава Волынской ОВА Иван Рудницкий, пожары возникли в Луцке и Ковельском районе.

В Одессе, по данным городских властей, зафиксированы падения дронов и обломков, возгорания на объектах инфраструктуры, повреждения жилых домов. Пожары ликвидированы.

В Запорожье вечером 31 декабря в результате обстрелов ранения получили пять человек. Всего за сутки в области 9 человек получили ранения в результате российских атак.