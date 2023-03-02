Более 40% аргентинцев остались без света из-за пожара на пастбище

В Аргентине из-за пожара на пастбище отключилась АЭС "Атуча I" – более 40% жителей страны остались без электричества.

Пожар затронул три высоковольтные линии электропередачи, из-за чего перестали работать несколько электростанций, включая атомную "Атучу I". В результате электричество пропало у более 40% потребителей – по оценкам "Ля Насьон", это около 20 миллионов человек. Особенно сильно пострадали срединные регионы, включая столичный.

Из-за отключения электричества в стране нарушена работа транспорта и систем водоснабжения, закрыты предприятия, отменены занятия в школах, жители вынуждены обходиться без холодильников и кондиционеров в 35-градусную жару.

Министр экономики Аргентины, подозревая поджог пастбища, обратился в суд с просьбой расследовать пожар и арестовать виновных. Выжигание пастбищ – обычная практика жителей этого района, из-за засухи огонь может выйти из-под контроля и вызвать масштабный пожар, пишет Associated Press.

Подачу электричества постепенно увеличивают, однако "Атучу I" планируют запустить только через двое суток. Другая атомная электростанция "Атуча II" не работает с прошлого года из-за ремонтных работ.