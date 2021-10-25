Более 400 саратовских заключённых заявили о том, что прошли через пытки 

Более 400 заключённых саратовской исправительной колонии №3 и областной тюремной туберкулезной больницы заявили о том, что прошли через пытки, избиения и вымогание денег сообщает ТАСС.

О регулярных пытках в этих учреждениях стало известно в начале октября, когда правозащитный проект Gulagu.net получил от программиста Сергея Савельева, ранее сотрудничавшего со ФСИН, видеоархив ведомства с записями актов изнасилований и избиений заключённых в российских колониях, в частности - Саратовской области. Часть архива была опубликована в СМИ и направлена в Европейский комитет по предотвращению пыток. Утверждается, что российские спецслужбы использовали файлы в качестве компромата, чтобы шантажировать осуждённых и добиваться от них нужных показаний.

После публикации архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку.

Однако позже ФСБ и МВД России объявили Сергея Савельева в розыск, заявив также о подготовке документов для его ареста и экстрадиции. Якобы программист разгласил данные, которые составляют служебную тайну. В данное время Савельев находится во Франции, где рассматривается вопрос о предоставлении ему политического убежища.

При этом в понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала действия Сергея Савельева "проявлением смелости", отметив, что он нужен для всестороннего и объективного расследования пыток как главный свидетель.