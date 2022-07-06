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Более 50 дельфинов выбросились на берег острова в Карибском море

Короткоплавниковая гринда

Более 50 дельфинов вида короткоплавниковых гринд выбросились на побережье острова Анегада – самого северного из Британских Виргинских островов в Карибском море. По официальной информации, все они погибли. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Причина массового выброса дельфинов, длина которых достигает шести метров, а вес – трёх тонн, пока не установлена. Биологи из организации по спасению выбросившихся на мель животных собирают образцы зубов и тканей дельфинов, чтобы выяснить, чем было вызвано их поведение.

Зачастую не удаётся объяснить, почему киты и дельфины выбрасываются на мель. Среди возможных причин учёные называют болезни, вредоносное цветение водорослей, столкновения с судами, запутывание в рыболовных снастях, загрязнение акватории и подводный шум. Дельфины – коллективные животные: если один выбрасывается на берег, остальные последуют за ним на помощь. Обычно в стаде насчитывается 25-50 особей.

  • В конце июня 2022 года руководитель исследовательского отдела украинского национального парка "Тузловские лиманы" Иван Русев сообщил, что из-за военных действий в Чёрном море погибли не менее 3000 дельфинов.

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