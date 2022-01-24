Более 8 тысяч солдат США готовы к передислокации на восток Европы

Агентство AFP распространило, со ссылкой на Пентагон, сообщение о приведении 8,5 тысяч солдат США в "повышенную" готовность к возможной переброске в Восточную Европу в связи с вооружённым противостоянием между Россией и Украиной.
Британский телеканал SkyNews отмечает, что более восьми тысяч солдат готовы к отправке в Восточную Европу в свете "растущей угрозы неизбежного вторжения" российских войск на территорию Украины.
Появились сообщения, что "официальные представители" России и Украины встретятся в среду в Париже.
Президент Франции "видит путь к деэскалации напряжённости в отношениях между Россией и Украиной", заявил корреспонденту АFP помощник Эммануэля Макрона.
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