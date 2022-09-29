90% чиновников на оккупированных территориях Украины - граждане РФ 

Более 90 процентов чиновников, которые были назначены на должности на оккупированных с февраля территориях Украины, являются гражданами России, почти 20 процентов из них - выходцы из силовых структур, а каждый десятый имел проблемы с законом, говорится в аналитическом материале издания "Проект", журналисты которого изучили биографии более ста представителей оккупационных властей.

На основании этого СМИ делает вывод о том, что оккупация Украины планировалась с самого первого дня так называемой "специальной военной операции", хотя президент России Владимир Путин утверждал обратное.

Как отмечает "Проект", за время войны в Украину делегировались почти исключительно граждане России. Из местных чиновников и жителей на сотрудничество с оккупационными властями пошли немногие.

Среди тех российских граждан, кто стали чиновниками на захваченных территориях, но при этом являются обвиняемыми по уголовным делам у себя на родине, "Проект" особенно выделяет бывшего главу правительства Харьковской области Андрея Алексеенко, которого в декабре 2021 года арестовали в России за взятку в 1,6 миллиона рублей, и нынешнего пророссийского мэра Энергодара Александра Молокова, которого в 2019 году приговорили к 4 годам колонии строго режима за взятку в 60 миллионов рублей.

О ходе уголовного дела Алексеенко теперь ничего не известно, также нет информации о том, каким образом смог выйти на свободу Молоков.