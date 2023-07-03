Более миллиона гектаров леса сгорело на востоке России в 2023 году

С начала года лесные пожары в регионах Сибири и Дальнего Востока охватили не менее 1 028 845 гектаров площади. Это следует из данных мониторинга "Авиалесоохраны" на 3 июля.

В Республике Саха из-за лесных пожаров в Олекминском и Усть-Майском районах глава Айсен Николаев ввел режим ЧС на территории всего региона. Такая же мера принята в Хабаровском крае, Томской и Магаданской областях.

Ранее Сибирь.Реалии подсчитали, что в Еврейской автономной области (ЕАО) огонь прошел около 10% земель лесного фонда.