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Более миллиона гектаров леса сгорело в Сибири и на Дальнем Востоке

Лесные пожары в Якутии (Архивное фото)

Около 1,03 миллиона гектаров лесных земель прошли пожары в регионах Сибири и Дальнего Востока с начала 2022 года. Это следует из данных служб "Авиалесоохраны" на 27 июня (с учетом активных очагов).

Регионом – лидером по площади пожаров остается Амурская область: огонь прошел более 176 тысяч гектаров территории. Следом идет Республика Саха — 173 тысячи гектаров, причем около 15,5 тысячи из них остаются без тушения по решению республиканской комиссии по ГО и ЧС.

От тушения некоторых участков с пожарами по соображениям "нецелесообразности" также отказались власти Красноярского края, Магаданской области, Хабаровского края, Чукотки и Амурской области.

Меньше всего от огня пострадали леса Республики Алтай, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

  • Год назад, к 27 июня 2021 года, огонь прошел территорию площадью около 1,04 миллиона гектаров. Больше всего тогда пострадала Республики Саха (Якутия), где на тот момент сгорело более 300 тысяч гектаров леса.
  • В 2022 году СК возбудил уголовные дела из-за массовых пожаров против чиновников в Красноярском крае, Амурской и Омской областях. В некоторых регионах огонь привел к гибели не менее 16 человек и уничтожению нескольких населенных пунктов.

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