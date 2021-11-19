Половина студентов IT-специальностей хотят уехать из России

53 процента студентов, изучающих информационные технологии (ИТ), хотели бы уехать из России. Это следует из опроса более пяти тысяч пользователей образовательной платформы GeekBrains (входит в экосистему VK) из разных городов России, сообщает РБК.

Четверть из желающих уехать, сообщили, что хотели бы эмигрировать в США, от 7 до 5 процентов хотели бы уехать в Великобританию, Германию и Канаду, 23 процента – в другие страны, треть респондентов затруднились назвать страну.

В начале года Минцифры сообщало, что дефицит квалифицированных кадров в российской IT-индустрии составляет от 500 тысяч до 1 миллиона человек в год. По данным "Хабр Карьера", в первом полугодии этого года средняя зарплата IT-специалистов в России выросла более чем на 6 процентов, составив 120 тысяч рублей.

Несмотря на то, что их зарплаты в России продолжают расти, большое количество IT- специалистов выражают готовность уехать. При этом мотивацией такого переезда часто является не рост доходов, а нематериальные причины, отмечают в GeekBrains. Так, 35 процентов опрошенных студентов назвали причиной переезда более высокий уровень жизни в других странах . 19 процентов указывали, что хотели бы присоединиться к родственникам, друзьям или знакомым, проживающим в другой стране. 17 процентов отметили, что на новом месте больше возможностей для карьерного развития.

По мнению директора по персоналу Softline в России, Восточной Европе и Центральной Азии Натальи Лиходиевской, мир стал глобальным и у студентов, обучающихся по IT-специальностям, есть возможности трудоустроиться в любой точке мира. По словам руководителя службы студенческих программ "Яндекса" Марины Максимовой, эта тенденция наблюдается не первый год: сначала многие молодые специалисты едут в Москву и Санкт-Петербург, потом некоторые уезжают в Кремниевую долину. "Это точки притяжения. Чтобы появились другие точки, надо создавать более комфортные условия для учебы и работы", - считает представитель "Яндекса".

По данным июньского опроса "Левада-центра" (внесён в реестр "иностранных агентов") 22 процента россиян хотят жить не в России. Это - самый высокий показатель с 2013 года. Из тех, кто хотел бы жить за границей, почти половина - молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет, ещё треть - люди в возрасте от 25 до 39 лет.