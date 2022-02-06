Болельщики "Ахмата" – единственные, кто не выступил против Fan ID

Футбольные фанаты пятнадцати из шестнадцати клубов Российской премьер-лиги присоединились к протесту против введения Fan ID, так называемого "паспорта болельщика", пообещав не посещать матчи до отмены нового правила посещения стадионов.

Единственные, кто не сделал никакого заявления относительно Fan ID, – это болельщики грозненского клуба "Ахмат", отмечает издание Sports.ru.

Законопроект о введении электронного паспорта болельщика был принят Госдумой и подписан Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Документ должен вступить в силу 1 июня. Fan ID потребуется для посещения определённых соревнований, перечень которых определит правительство. Паспорт можно будет оформить на портале Госуслуги. Официально документ нужен для "идентификации зрителей", он будет хранить в себе информацию о действиях владельцев. Без него нельзя будет купить билеты на важные спортивные мероприятия.

Систему уже использовали в России на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, на чемпионате мира по футболу в 2018-м и во время матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.



Крупнейшие фанатские объединения московских "Спартака", ЦСКА, "Динамо" и "Локомотива", петербургского "Зенита", казанского "Рубина", "Краснодара", "Ростова", "Сочи" и других клубов РПЛ объявили бойкот новым правилам, отказавшись от посещения всех соревнований, где будет применена "принудительная система идентификации болельщиков".

Фанаты называют меру "репрессивной", "необоснованной", "непрозрачной" и "избыточной", опасаясь, что она будет использована не против хулиганов на трибунах, а против всех, кто по тем или иным причинам неугоден властям.