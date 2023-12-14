После нескольких месяцев судебных споров и опасений беспорядков в ночь на 12 декабря в болгарской столице Софии был разрезан на куски большой мемориал коммунистической эпохи. Памятник Советской Армии был установлен в 1954 году, через десять лет после того, как Красная Армия беспрепятственно вошла в Болгарию. Фоторепортаж RFE/RL.
В Болгарии сносят спорный памятник Красной армии
После нескольких месяцев судебных споров и опасений беспорядков в ночь на 12 декабря в Софии был разрезан на куски памятник коммунистической эпохи.