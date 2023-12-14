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Фотогалереи

В Болгарии сносят спорный памятник Красной армии

После нескольких месяцев судебных споров и опасений беспорядков в ночь на 12 декабря в Софии был разрезан на куски памятник коммунистической эпохи.

После нескольких месяцев судебных споров и опасений беспорядков в ночь на 12 декабря в болгарской столице Софии был разрезан на куски большой мемориал коммунистической эпохи. Памятник Советской Армии был установлен в 1954 году, через десять лет после того, как Красная Армия беспрепятственно вошла в Болгарию. Фоторепортаж RFE/RL.

Рабочий подвешен над ведущими фигурами частично разобранного памятника Советской армии утром 13 декабря. Самая верхняя часть монумента (вытянутая правая рука советского солдата и автомат) была срезана накануне вечером.
1 Рабочий подвешен над ведущими фигурами частично разобранного памятника Советской армии утром 13 декабря.

Самая верхняя часть монумента (вытянутая правая рука советского солдата и автомат) была срезана накануне вечером.
Рабочие снимают вытянутую руку главной статуи 12 декабря. Болгарские власти заявляют, что к Рождеству одна из достопримечательностей Софии будет полностью демонтирована.
2 Рабочие снимают вытянутую руку главной статуи 12 декабря.

Болгарские власти заявляют, что к Рождеству одна из достопримечательностей Софии будет полностью демонтирована.
Мемориал был установлен в 1954 году, через десять лет после того, как Красная армия беспрепятственно вошла в Болгарию. В конце Второй мировой войны страна объявила о своем нейтралитете после многих лет сотрудничества с нацистской Германией.
3 Мемориал был установлен в 1954 году, через десять лет после того, как Красная армия беспрепятственно вошла в Болгарию. В конце Второй мировой войны страна объявила о своем нейтралитете после многих лет сотрудничества с нацистской Германией.
Рабочий готовится к демонтажу части памятника, изображающего оружие советского солдата (пистолет-пулемет ППШ), 12 декабря. Комплекс, прославляющий Красную армию в центре Софии, уже давно вызывал споры в болгарском обществе.
4 Рабочий готовится к демонтажу части памятника, изображающего оружие советского солдата (пистолет-пулемет ППШ), 12 декабря.

Комплекс, прославляющий Красную армию в центре Софии, уже давно вызывал споры в болгарском обществе.
Самую верхнюю часть снимают с центральной колонны, 13 декабря. Некоторые болгары указывают на ухоженные советские мемориалы в Вене, Братиславе и Берлине и задаются вопросом, почему памятник в Софии нужно снести.
5 Самую верхнюю часть снимают с центральной колонны, 13 декабря.

Некоторые болгары указывают на ухоженные советские мемориалы в Вене, Братиславе и Берлине и задаются вопросом, почему памятник в Софии нужно снести.
Мужчина, поддерживающий снос памятника, держит плакат с надписью &laquo;Вон Россию из Болгарии&raquo;. Другие жители Болгарии уже давно рассматривают эту достопримечательность как оскорбление памяти болгар, пострадавших от коммунистического режима, поддерживаемого Советским Союзом. &nbsp;
6 Мужчина, поддерживающий снос памятника, держит плакат с надписью «Вон Россию из Болгарии».

Другие жители Болгарии уже давно рассматривают эту достопримечательность как оскорбление памяти болгар, пострадавших от коммунистического режима, поддерживаемого Советским Союзом.

 
Пророссийские демонстранты 12 декабря протестуют против предстоящего сноса памятника.
7 Пророссийские демонстранты 12 декабря протестуют против предстоящего сноса памятника.
Болгарская полиция оцепляет мемориал перед его сносом 12 декабря. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года памятник стал политической &laquo;горячей точкой&raquo; и неоднократно подвергался вандализму, часто с посланиями в поддержку Украины.
8 Болгарская полиция оцепляет мемориал перед его сносом 12 декабря.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года памятник стал политической «горячей точкой» и неоднократно подвергался вандализму, часто с посланиями в поддержку Украины.
Рабочие у памятника 13 декабря. Сообщается, что после полного демонтажа части памятника будут перевезены на неуказанный &laquo;государственный объект&raquo; и в конечном итоге выставлены на всеобщее обозрение. &nbsp;
9 Рабочие у памятника 13 декабря.

Сообщается, что после полного демонтажа части памятника будут перевезены на неуказанный «государственный объект» и в конечном итоге выставлены на всеобщее обозрение.
 

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