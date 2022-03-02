Болгария обвиняет российского дипломата в разведдеятельности

Генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев проинформировал министра иностранных дел страны о доказательствах разведывательной деятельности гражданина Российской Федерации, пользующегося дипломатическим иммунитетом, сообщили в прокуратуре. По её данным, это советник посольства России. Он получал информацию от болгарского генерала запаса. Источник участвовал в миссиях за пределами Болгарии, работал в министерстве обороны и имел доступ к секретной информации ЕС и НАТО.

Как утверждается, в ходе расследования прокуратуры и спецслужб было установлено, что российский гражданин осуществлял на территории Болгарии разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями.

В российском посольстве в Софии сообщили, что МИД Болгарии готов объявить старшего российского дипломата, обвинённого прокуратурой в шпионаже, персона нон грата. Имя дипломата не называется.

В марте 2021 года была в Болгарии, как утверждают власти этой страны, была вскрыта шпионская сеть из военнослужащих и чиновников. Её возглавлял бывший "руководящий сотрудник" военной разведки Болгарии, который окончил разведшколу в Москве. Как сообщало агентство БТА, он вербовал лиц с доступом к секретной информации, касающейся НАТО и ЕС, а его жена, имеющая как болгарское, так и российское гражданство, осуществляла связь с посольством России в Софии, передавая секретную информацию и получая денежные средства. В итоге обвиняемыми стали шесть лиц, пятеро из которых находятся в заключении.

Всего с осени 2019 года из Болгарии были высланы около десяти российских граждан с дипломатическими паспортами по обвинению в шпионаже, включая военного атташе.