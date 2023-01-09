Болгария отказалась экстрадировать в Беларусь украинского волонтёра

Суд в Болгарии отказался экстрадировать украинского волонтёра Дмитрия Трофимчука по запросу Беларуси. Об этом Болгарской службе Радио Свобода сообщила его адвокат и подтвердила пресс-служба суда.

Согласно решению суда, власти Беларуси не могут обеспечить соблюдение прав человека в тюрьмах. Суд также не может полагаться на письменные обещания Минска, что Трофимчук не подвергнется жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению после экстрадиции и к нему не будут применены насилие и пытки, сказано в обосновании судебного решения.

Трофимчука освободили из-под стражи, сейчас он находится со своей семьёй.

38-летний Трофимчук был задержан в ноябре 2022 года при попытке въехать в Болгарию из Румынии: выяснилось, что его разыскивает Интерпол по запросу Беларуси. Вместе с Трофимчуком ехали его жена и трое детей. Их дом в Украине был разрушен при бомбардировке в начале войны.

Трофимчука арестовали и поместили под стражу. После этого в нескольких городах Болгарии прошли акции в его защиту. По словам протестующих, будучи беженцем, Трофимчук собирает гуманитарную помощь для Украины, а обвинение против него сфабриковано.

Белорусские власти утверждают, что Трофимчук в 2011-2012 годах состоял в организованной преступной группе, которая незаконно получала персональные и банковские данные граждан 84 стран. Официальный Минск заявляет, что с помощью добытой информации в интернет-магазинах были проведены 160 тысяч транзакций на сумму почти восемь миллионов долларов.

Трофимчук отрицает, что совершил что-либо незаконное. По словам его родственников, он даже не знал, что ему предъявлено обвинение и он находится в розыске.