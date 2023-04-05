Власти Болгарии закрывают свои порты для всех российских судов вне зависимости от флага, под которым они ходят, сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на PortSEurope. Решение вступает в силу с 8 апреля. Оно связано с директивой ЕС о выполнении санкций.

Суда под российскими флагами уже не могут заходить в болгарские порты. Морское управление страны установило запрет 17 апреля в рамках пятого пакета санкций ЕС, сделав исключение лишь для поставок критической продукции из России.

Теперь действие запрета расширяется: в морские и речные порты Болгарии не смогут заходить суда, зарегистрированные Российским морским регистром судоходства.

Болгария остается единственной страной Европейского союза, которая закупает импортируемую морем российскую нефть. В марте объем таких поставок колебался между 63 и 104 тысячи баррелей в сутки. Таковы оценки Bloomberg, сделанные на основе данных по танкерным перевозкам.

Теперь же, с 8 марта, болгарские порты закроются для танкеров с российской регистрацией, которые могли возить нефть в обход "потолка цен". Этот потолок был установлен Евросоюзом и странами G7 на уровне $60 за баррель.