Болгарские сапёры подорвали дрон, найденный на берегу Чёрного моря

В Болгарии команда сапёров в понедельник уничтожила взрывное устройство, обнаруженное вечером в воскресенье на иностранном дроне у берега черноморского курорта Тюленово. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Болгарии.

Военные проверили находку и окружающую местность и решили, что перемещать всё ещё закреплённую на дроне взрывчатку не следует. "Скорее всего мы имеем дело с объектом, относящимся к войне России против Украины", заявил журналистам министр обороны Болгарии Тодор Тагарев. "Мы связываем эту войну с растущими рисками для нашей безопасности", сказал министр.

Он не привёл подробностей о маршруте дрона и о том, как он мог оказаться на побережье Болгарии, страны-участницы НАТО.

Туристический город Тюленово расположен в 70 километрах южнее румынской границы. Находящаяся северо-восточнее от него территория Крыма, аннексированного Россией, часто подвергается обстрелам и рейдам беспилотных аппаратов со стороны вооруженных сил Украины.

Мэр муниципалитета Шабла, в который входит Тюленово, рассказал телеканалу Nova TV, что полиция с воскресенья оцепила место готовящегося подрыва и ограничила возможность отдыха туристов на террасах ресторанов. Мариан Жечев сообщил, что дрон был обнаружен на камнях среди пришвартованных лодок в Тюленово. По словам мэра, "это был воздушный аппарат в стандартном боевом снаряжении", отмечает Reuters.

Нет однозначного определения: упал ли дрон с неба, или был прибит к берегу прибоем или морским течением. Очевидцы говорили, что, по их мнению, длина дрона составляла от 3 до 3,5 метра.

На прошлой неделе, фрагменты дрона были найдены в Румынии - после атаки российских войск на украинские дунайские порты.