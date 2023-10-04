Боль и гнев
Какая судьба ждет захваченных ХАМАС израильских заложников? Когда ЦАХАЛ начнет наземную военную операцию в секторе Газа? Какие цели ХАМАС на самом деле ставила перед собой? Откуда у ХАМАС столько сил? И насколько велик шок и гнев израильтян от того, что столь немыслимая трагедия произошла?
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