Боль и отвага. Начало российского вторжения на снимках Google Earth

Послание "русскому военному самолету" на взлетно-посадочной полосе аэродрома под Киевом; брошенные на разбитом мосту через Ирпень машины мирных жителей; уничтоженные российские "Грады" на окружной дороге Харькова; роддом в Мариуполе, после обстрела которого были сделаны знаменитые получившие Пулитцеровскую премию фотографии. В апреле компания Google обновила спутниковые снимки в бесплатной программе Google Earth Pro, добавив в нее сделанные из космоса фотографии высокого разрешения за март-апрель 2022 года, первые месяцы полномасштабного российского вторжения в Украину. Обновление позволяет увидеть в деталях знаковые эпизоды войны. Радио Свобода показывает самые известные моменты первых месяцев вторжения в том виде, в котором их запечатлели спутники. Помимо прочего эти снимки, к которым у украинских военных наверняка был доступ уже в то время, еще раз демонстрируют, насколько важной могла быть спутниковая разведка для вытеснения российских войск из оккупированных регионов Украины – у России оптических спутников, позволяющих передавать на землю изображения такого качества, попросту нет. Аэродром Гостомель Аэродром "Антонов" в Киевской области должен был стать для российских войск своего рода "порталом": именно сюда Россия планировала высадить десант, который потом, как предполагалось, возьмёт под контроль Киев. Сделать этого ей не удалось: несмотря на то что группы российских десантников на вертолетах смогли достичь территории аэродрома, украинские военные, в том числе благодаря умелому использованию ПЗРК, дали понять, что посадка в Гостомеле огромных Ил-76 с сотнями солдат на борту будет слишком рискованной. За первые сутки штурма украинские военные только над аэропортом сумели сбить шесть российских вертолетов. По данным ВСУ, в атаке 24 февраля принимали участие от 200 до 300 российских десантников. Занять аэропорт они смогли только ценой больших потерь. Полностью Гостомель был освобожден от российской оккупации 1 марта, как и другие города Киевской области. На спутниковых снимках, сделанных спустя две недели, 15 апреля, хорошо видны чудовищные разрушения на территории аэродрома (включая ангар, в котором был уничтожен легендарный самолет Ан-225 "Мрiя"), окопы и укрепления, вырытые российскими военными, следы артиллерийских обстрелов. Подробнее о том, как украинская армия смогла предотвратить массированную высадку российского десанта в Гостомеле, читайте по этой ссылке.

Мост через реку Ирпень Мост, соединявший города Ирпень и Буча c окраинами Киева, был взорван самими украинскими военными 25 марта – чтобы помешать продвижению российских войск в сторону украинской столицы. Несмотря на это, он еще долго оставался единственной артерией, по которой люди из оккупированных городов Киевской области могли спастись от зверств российской армии. Фотографии беженцев с детьми, раненых и пожилых людей, которых приходилось переносить через реку по обломкам моста на носилках, облетели весь мир. Сейчас в Украине обсуждают строительство на этом месте мемориала.

Брошенные машины, воронки от разорвавшихся артиллерийских снарядов. Так мост через Ирпень выглядел на спутниковых снимках, сделанных 31 марта 2022 года, в последний день российской оккупации Киевской области.

Борисполь Высадку десанта на главном аэродроме Киева, в Борисполе, удалось предотвратить меньшей кровью. Спутниковые снимки Google Earth за 28 февраля показывают, что его взлетно-посадочная полоса была перекрыта расставленной на ней техникой.

Аэродром Васильков, Киевская область В первые же дни после начала российского вторжения в Украине родилась легенда о неуязвимом "Призраке Киева" – летчике-асе, сбившем десятки российских истребителей. Как позже рассказал журналистам спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, фактически в роли "призрака" выступали пилоты 40-й бригады тактической авиации из Василькова. "Мы не стали опровергать или подтверждать историю о герое-летчике – "Призраке Киева", придуманном людьми в соцсетях. Даже немного подыграли, мол, "посмотрите, что вытворяет этот парень". Чаты гремели от сообщений, даже девушки из Украины и из-за границы просили контакты нашего "Призрака". Он стал легендой, украинским суперменом, мстителем. Для нас каждый пилот – Герой. "Призрак Киева" – олицетворенный образ летчиков Васильковской 40-й бригады тактической авиации, охраняющих небо столицы и соседних областей. По сути, все они "Призраки". И пусть враг их боится, потому что они появляются там, где их не ждут", – сказал Игнат 30 марта 2022 года в интервью украинскому изданию "День". Спутниковые снимки аэродрома в Васильках, где базируется 40-я бригада, показывают, что у украинских летчиков, противостоявших превосходящим их силам соперника, была не только отвага, но и чувство юмора. Вскоре после начала войны с помощью трафарета и краски они нанесли на взлетно-посадочную полосу надпись, перефразирующую другую ставшую легендарной фразу, про "русский военный корабль", сказанную по рации украинским пограничником на острове Змеиный в ответ на предложение сдаться.

Буча, разбитая российская колонна на улице Вокзальная Буча стала не только символом военных преступлений, совершенных российскими солдатами в первые месяцы полномасштабной войны в Украине, но и краха "второй армии мира", оказавшейся не готовой к ожесточенному сопротивлению украинских военных. Фотографии разбитой колонны российских войск на Вокзальной улице в Буче опубликовали практически все ведущие мировые СМИ. Очевидцы говорят, что удар по колонне был нанесен турецкими беспилотниками "Байрактар". По неподтвержденным данным, помощь беспилотникам оказывали украинские добровольцы из местного подразделения территориальной обороны и местные жители, закидавшие технику "коктейлями Молотова". В итоге украинцам удалось вывести из строя головную и замыкающую машины, после чего основная часть колонны оказалась запертой с обеих сторон.



Сейчас от этой груды уничтоженных бронемашин не осталось и следа, а большинство зданий на улице отремонтированы. Для истории же остались снимки на Google Earth, сделанные 16 марта 2022 года.

Разгром российских войск на окружной дороге Харькова Если Киев, как говорили перед вторжением российские пропагандисты, должен быть пасть через три дня после начала войны, то Харькову отводилось максимум несколько часов: город расположен совсем рядом с российской границей и простреливается оттуда дальнобойной артиллерией и ракетами. 24 февраля на Харьков двинулись колонны Росгвардии (включая автозаки, предназначавшиеся для задержания потенциальных участников протестов в городе), 1-й танковой армии, 6-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ. Несмотря на то что ВСУ заранее, еще 21 февраля отправили боеспособные силы на границу с Россией, нескольким российским танкам удалось прорваться почти до самого города, до перекрестка с окружной дорогой. Короткий и бесславно закончившийся для россиян бой стал еще одним знаковым эпизодом войны. "Пацаны молодые, плачут. Наши не стали их даже расстреливать", – рассказывал позже один из бойцов ВСУ об участвовавших в этом бою россиянах. Подбитая техника, которой после этого была усеяна дорога, хорошо видна и на спутниковых снимках, сделанных 21 марта.

Больница в Мариуполе Вечером 8 мая стало известно, что престижную американскую Пулитцеровскую премию за 2023 год в номинации "Журналистика" получили трое украинцев: видеожурналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и видеопродюсер Василиса Степаненко. В числе прочего они запечатлели обстрел российскими войсками роддома в Мариуполе. Фотография беременной женщины на носилках, сделанная Малолеткой, стала одним из символов развязанной Россией войны. В Москве утверждали, что удара по роддому вообще не было, назвали фотографии "фейком", а беременную женщину на ней – "актрисой".

Здание роддома со следами обстрела хорошо видно и на спутниковых снимках, сделанных 29 марта.