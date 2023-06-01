"Боль и саморазоблачение". Рунет об интервью Яны Трояновой

У Юрия Дудя очередное громкое интервью и, как часто бывает, с собеседником, совершенно не похожим на предыдущих. На этот раз, точнее, с собеседницей - актрисой Яной Трояновой.

Разумеется, стоит посмотреть самим и лучше целиком.

Юрий и Яна много говорили о политике, но беседа коснулась и многих сложных личных вопросов, включая проблемы с алкоголем, раннее рождение сына и его самоубийство 20 лет спустя. Неудивительно, что Троянова получила в свой адрес заметную дозу хейта.

Константин Кропоткин:

Чищу картошку для испанского омлета, смотрю разговор #вдудь с актрисой Яной Трояновой, а там всякое: как погиб сын, какой плохой матерью была, как пила и допилась, как отказалась от алкоголя, как в детстве воровала конфеты с кладбища, как в юности умела разговаривать с бандитами, как принялась выращивать в себе личность, как на митинги ходила, как ищет теперь дом во Франции.

Конечно, это дар, когда ты не столько человек, сколько типаж, что в пределах, мнимым боженькой определённых, позволяет изображать многих людей, повторять, и не повторяться. Вот она — Яна Троянова, всеобщая «Ольга», народное выражение, и, следовательно, достояние. Много силы, быстрые реакции, смекалка, хватка, азарт, нахрап, — ярманка человека.

Понятно, почему она интересна главному интервьюеру русскоязычного интернета, — Дудь разговаривает с Трояновой как с человеком из народа, как с его посланницей, с выражением народности, ее лицом, наделяя собеседницу и особым знанием о народе, а я думаю, когда ж это особое знание приходит и куда оно девается.

Пляшу я как и Троянова от себя, — а мы с ней ещё и ровесники. И вот думаю, куда подевались мои посланнические полномочия. Да, из Сибири, да, из бедности, да, сын без отца, знаю этих бандитов и их обыкновения, да, и страшные российские кладбища знаю, и люмпен-гетто тоже, и пьющих отцов, и остервенелых матерей, и застолья эти водочные, и эти дачи-хибары, эти кухни-хрущобы, и дома-курятники, и ковры с лебедями, и безнадёжность прочего — но где то сакральное знание «про народ»? Куда оно из меня делось? Когда? Когда читать научился и в книжки спрятался? Когда укрылся в кино?

Но почему она — из народа, а я нет? Почему у неё есть это уникальное знание, а я его каким-то загадочным образом просрал? Когда у меня это знание кончилось? Было ли оно вообще? Не придуман ли этот комплекс знаний о «народе», — потому что это как туман, войди в него и ничего, кроме сырости не поймаешь.

Типажность — да, это есть, ее не проглядеть. Но посланничество — нет, тут, скорее, натяжка. Сами придумали — сами поверили. Актриса хорошая, в актёрстве врать не способна.

Николай Новодворский:

Троянову у Дудя честно посмотрел до середины — до рассуждений о кладбищах, потому что бухающих (бухавших) женщин я наслушался в жизни достаточно и без нее, а набор либеральных штампов, которые Яна транслирует через матерок, можно узнать из каждой дудевой программы.

Говорит, что «вырастила из себя человека» благодаря митингам и тусовкам с «хорошими русскими». А мне кажется, что Вика из «Кококо» или Ленка Шабадинова из «Страны Оз» интересны только как образы и только в «Кококо» и «Стране Оз», а в реальности такие проработанные персонажи выглядят жалко и совершенно не по-человечески.

Иннокентий Иванов:

Читаю: все в восторге от интервью Трояновой Дудю. Не от Дудя, который опять чётко раздел героя вопросами, а от Трояновой. Удивительно. Смотришь интервью: абсолютное быдло удивляется, что быдло победило. Так это победа трояновых((

Но ещё больше в Рунете восхищаются искренностью и прямотой Яны.

Глеб Уколов:

Сегодня смотрю два видео. Якубович у Манучи и Троянова у Дудя. Насколько же разное. Совершенно все разное! Якубович - казалось бы, культурная среда, московское детство - но выросло совершенно тупое ничтожество. А Троянова - предельно простая и из народа - но это какой-то Космос. Человек - Вселенная.

Елена Вольгуст:

Прослушала час.

Эффект по воздействию равен эмоциональной скорой помощи.

Она, Троянова, влетает в комнату и человек (в данном случае я) - оживает.

Причём, она потрясающая в каждой своей реплике, в каждом жесте.

Еще час 50. И я не хочу выпускать её из своей квартиры)

UPD Много, кто знаком с ней лично. Передайте, пожалуйста, что она, пожалуй, единственная из всех (!) артистов, кто с 24.02.2022 в жанре разговор произвел на меня такое сокрушительное, в лучшем смысле, впечатление!

Лена Березина:

Троянова - стихийное явление. Просто какое-то цунами. Смелая и талантливая. И собачка у нее хорошая (человек без собаки мне подозрителен). Жаль, что фильмов долго не будет, а может никогда.

В детстве я бы конечно с такой девочкой не дружила.

Татьяна Лазарева:

Яна Троянова умница, сильная, гордая, не сломить тебя.

Горжусь тобой, мать.

Держи силы, пригодятся нам

Ольга Белан:

В список моих земляков, которыми я очень горжусь, смело записываю актрису Яну Троянову. За то, что она сумела выбраться со дна и стать человеком.

Среди свердловчан (сейчас город называется Екатеринбург) много достойных. Но в моем списке особой гордости - самые достойные. Это Наутилус, Балабанов, Ройзман, Коляда Николай , Вася Сигарев, и,конечно, Борис Рыжий.

Теперь ещё и Яна Троянова

Кюлле Писпанен:

Наверное никогда в жизни не видела такого откровенного, с искренней болью, саморазоблачающего интервью публичного человека, тем более женщины, тем более красивой. Даже в кино не припомню такого открытого перелома. безмерное восхищение и огромная благодарность Яне Трояновой. Думаю, такое интервью многим может помочь

Наталия Геворкян:

Все думаю о том как откровенно говорила Яна Троянова с Дудем (возможно, и не только с ним, я не видела ее интервью до этого). Понимаю, что я никогда не смогла бы так, даже наполовину так. И пытаюсь понять, так ли уж это плохо, что не смогла бы. Я вполне способна наотмашь признать свои ошибки, но мне невыносимо сложно говорить о себе публично

Мария Любичева:

Вчера было хорошее интервью Трояновой Дудю, мне как человеку с зависимостями оно особенно зашло, хотя показалось, что Юре иногда скучно, а Яне прям необходимо выговорится, но это моё личное впечатление. Но там у Яны хорошее пониманием чем живет "глубинный" (голубиный) народ. Глубинный – дурацкое слово и ничего про народ не говорит, но факт остается фактом, этому народу приходится выживать, всегда выживать, это выматывает, я знаю по себе как это тяжело – выживать.

Не до чего, не до причинно-следственных связей и перспектив, планирования. Все крутиться вокруг одной задачи: не сдохнуть прямо сейчас. Поэтому усталые люди идут умирать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга, дня сурка из дешевого алкоголя и отвратительной действительности рядом.

Кристина Астафурова:

Надо сказать, что Дудю удаются в последнее время именно женские интервью — причём не политические, а скорее терапевтические, как с потрясающей Яной Трояновой, трёхчасовой разговор с которой я досмотрела минувшей ночью на одном дыхании в два захода. Получив удовольствие, сравнимое, пожалуй, только с аналогичным разговором Дудя с Машей Машковой. Троянова, конечно, совершенно поразила меня своей честностью и какой-то неиссякаемой страстностью в отношениях с жизнью — есть такие люди, у которых все чувства, от любви до ненависти, на разрыв аорты, эмоционально они как оголённый провод с электричеством, входя в комнату, заполняют собой всё пространство вокруг. Я могу по пальцам одной руки пересчитать людей, с которыми просто готова быть откровенной, а она открыто, почти исповедально рассказывает зрителю о своих отношениях с родителями и мужчинами, проблемах с алкоголем, материнстве и ребёнке, который был для неё не счастьем, а обузой, о выходе из предыдущего кризиса и нынешней депрессии в эмиграции, откуда она хочет скорее вернуться домой. Даже в своих заблуждениях она остаётся искренней и может признаться, в первую очередь самой себе, что жила иллюзиями «в розовых очках», пытаясь, единожды разочаровавшись, «закрыться» от политики. А ещё у Яны длинная и сильная шея, какая может быть у человека, которого буквально невозможно сломать.

Сергей Николаевич:

Яна - яростная, жёсткая, прямодушная. Она заполняет собой все пространство экрана, живописуя страшные картины своей екатеринбургской юности, своих запоев, депрессий, падений, прозрений. Бедному Дудю, который сам любит покрасоваться в кадре, реально почти не остаётся места. Рядом с Трояновой он, похоже, ощущает себя на скамейке запасных, откуда время от времени бросает в камеру озадаченные взгляды. Вот, мол, ничего поделать не могу. Эту песню не задушишь, не убьешь. А Троянова — это, конечно, народная героиня. Наследница по прямой Нонны Мордюковой, Риммы Марковой, Екатерины Савиновой. В 17 лет родила, в 19 «назначала стрелу» с бандитами. Раньше могла за ночь выпить одна 12 бутылок вина. Всю эту нехитрую статистику она выдаёт обалдевшему Дудю с веселым азартом Шехерезады, которая знает, как не наскучить мужчине. «Я киношно живу», - восклицает Троянова. И ей веришь, так кинематографичны все ее истории, так выразительны ее рассказы. Она не только их проигрывает, но и отчасти сама их режиссирует. One lady show - это ее жанр, формат и судьба. Как жаль, что никто из режиссёров, включая ее бывшего мужа Василия Сигарева, не догадались поставить для неё такой моноспектакль или снять фильм-монолог. По сути это сейчас сделал Дудь, разумеется, с учетом собственных задач и целей. А цель у него одна: попытаться услышать голос глубинного народа, к которому бесконечно аппелирует власть, понять психологию матерей, отправляющих своих сыновей на войну, проникнуть в самую дремучую гущу русской жизни, про которую все так хорошо знает его собеседница. Эта жизнь, где каждый день - битва , где денно и нощно телевизор выдает обязательные дозы облучения, где даже на кладбище ходят как на пикник с мертвецами. Где при извечной русской жажде праздника, никто не умеет толком радоваться, а только пьёт и буянит. «Юра, наш народ болен, - восклицает Яна, - мы все больные люди». И как лечить? Чем? Неужели только поражение в войне сможет их пробудить? А когда речь зайдёт об Украине скажет очень важные и точные слова: «Я не имею права ждать прощения, но имею право просить прощения».