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Большая кремлевская чистка: кто ответит за провал войны? | Грани времени с Мумином Шакировым

Большая кремлевская чистка: кто ответит за провал войны? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Большая кремлевская чистка: кто ответит за провал войны? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• В Черном море затонул крейсер «Москва»: куда делся экипаж и чем ответит Кремль на потерю флагмана? • Большая кремлевская чистка: на кого повесят военные провалы в Украине? • Как Путин возложил коллективную ответственность на российский народ: почему аналогии с фашисткой Германией хромают?

• В Черном море затонул российский крейсер «Москва». Потеря корабля может серьезно ослабить защиту флота, участвующего в войне. В Украине заявили о ракетном ударе, в России — о пожаре и детонации боезапаса. Куда делся экипаж судна и чем ответит Кремль на потерю флагмана черноморского флота?

• Большая кремлевская чистка. На кого повесят военные провалы в Украине? Министр обороны Сергей Шойгу, экс-руководитель 5-й Службы ФСБ России, генерал-полковник ФСБ Сергей Беседа или один из авторов идеи «русского мира» Владислав Сурков?

• Как Путин возложил коллективную ответственность на российский народ, начав войну с Украиной? Необходимо ли полное военное поражение Москвы, чтобы навсегда у нее отбить желание захватывать чужие территории? Почему аналогии с фашисткой Германией хромают. Путин – не Гитлер?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с военным экспертом Михаилом Самусем, писателем Дмитрием Глуховским, политологом Андреем Пионтковским и общественным деятелем Ильей Пономаревым.

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