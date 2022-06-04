«Большая кремлевская семья» Путина под огнем санкций. А Алине за что? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Евросоюз внес в шестой пакет санкционных списков основателя компании "Яндекс" Аркадия Воложа, олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, детей пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - Елизавету и Николая, его супругу Татьяну Навку, сына бизнесмена Евгения Пригожина - Павла. Дети за отцов и при чем тут олимпийская чемпионка?

• 100 дней идет война между Украиной и Россией. Чего за это время добилась Москва? А Киев? Чем закончится битва за Северодонецк и где остановиться Владимир Путин?

• Патриарх Кирилл не оказался в санкционном списке Евросоюза, но попал в немилость Украинской православной церкви Московского патриархата. Архиерейский Собор в Киеве решил пуститься в самостоятельное плавание. Легко ли порвать с Россией и владыкой Гундяевым, который одобрил войну в Украине против единоверцев?

• Бундестаг проголосовал за поставку тяжелых вооружений Украине. Федеральный канцлер Олаф Шольц сенсационно поддержал военную помощь Украине. Сойдутся ли его слова с делом?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с аналитиком Стокгольмского центра исследования Восточной Европы Андреасом Умландом, с военным экспертом из Украины Олегом Ждановым, с историком Николаем Митрохиным и с лидером панк-группы «Порнофильмы» Владимиром Котляровым.